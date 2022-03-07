Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den rahatlatan ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stok var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada ayçiçek yağının tedariki ve stokları konusunda sorun yaşandığı iddialarını yalanlayarak stoklarda miktarın ne kadar süreyle kullanılabileceğini açıkladı.

Bakan Nureddin Nebati ayçiçek yağı stoklarında sorun yaşandığı haberleri ve sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek," Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan örneğin dünkü ayçiçek yağı ile ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket edilen, etmeyi sevk eden yağ stoku bitmiştir gidip alın diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına yetecek kadar stokumuz var. Buradan açıkça söylüyorum; bunun altında kalırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE OYUN OYNANMASINA İZİN VERMEYİZ"

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati," Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi; sanal sonradan üretilmiş fotoğraflarla, ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü Türkiye'de kuyruk var yağ bitmiştir bir takım ihanete varan söylemlerle, destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Türkiye'nin üzerine oyun oynanmasına izin vermeyiz. Bu konuda operasyon çekenlere, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de operasyon çekeceğiz." dedi.

"FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİNİ AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Fiyat istikrarının sağlanmasının birinci önceliklerinden olduğunu belirten Bakan Nebati, şöyle konuştu:

" Enflasyonla mücadele sabırlı olmayı ve kararlı adımlar atmayı gerektirmekte. Tüm kurumlarla tam uyum ve istişare içinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu bağlamda fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrar Komitesini aktif bir şekilde kullanıyoruz. Geçen hafta 3. toplantımızı gerçekleştirdik."

KDV İNDİRİMLERİ

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı için konuşan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmak ve halkımızın gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 8'e indirdik."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle vatandaşların yağ almak için birbirileriyle yarıştığı görüntüler yayılmıştı. Söz konusu görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçerek sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlatmıştı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya - Ukrayna savaşı Türk vatandaşının cebini vuracak: Ayçiçek yağının fiyat etiketleri yeniden değişiyor!