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  3. Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavına giremeyenler çevrimiçi sınava girebilecek

Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavına giremeyenler çevrimiçi sınava girebilecek

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki bulunan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini duyurdu.

Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavına giremeyenler çevrimiçi sınava girebilecek

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsattı. 

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

Tayfun Altuntaş
Editör
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