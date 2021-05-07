SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli açıkladı: 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde destek yapılacağını açıkladı.
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde destek yapılacağını açıkladı. Toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını duyuran Bakan Pakdemirli, "Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız." dedi.
(AA)
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