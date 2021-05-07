SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli açıkladı: 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde destek yapılacağını açıkladı. Toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını duyuran Bakan Pakdemirli, "Üreticilerimize, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacağız." dedi.

(AA)

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