Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: 163 yangından 152'si söndürüldü

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde orman yangınlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

163 yangından 152'snin söndürüldüğünü açıklayan Bakan Pakdemirli, 16 uçak ve 51 helikopterle yangınlara müdahalede bulunulmaya devam edildiğini söyledi. Bakan Soylu ise provokatif açıklamalar yapılmaması gerektiğini vurgulayarak yarın akşam daha pozitif haberler verebileceklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"163 yangından 152'si söndürüldü. Rüzgar alevlerin yönünü değiştiriyor. 16 uçak ve 51 helikopterle müdahale sürüyor.

Elimizdeki uçak sayısı 55'i buluyor. 72 hava aracıyla mücadelemiz sürüyor. 38 ilde 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta orman teşkilatımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız lazım.

Ekiplerimiz biraz risk aldı. İyi bir noktaya gidiyoruz. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor.

Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor. Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik.

Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar, alevler sürekli yön değiştiriyor. Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor."

BAKAN SOYLU: "YANGIN BÖLGELERİNDE PROVOKASYONLAR DA OLUYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlk 4.5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın süredir buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Bir milletin niçin millet olduğunu, bu devletin büyük devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla bugün konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Öyle bir rüzgarla ve hava kurumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürdüğünüzü düşündüğünüz yangın yarım saat sonra çok daha şiddetli şekilde alevleniyor. Hava sıcak, dezavantajımız. Nem az, dezavantajımız. Rüzgarın varlığı da bizi çok ciddi etkiliyor. Marmaris'ten gelirken 2 yerde ufak diyebileceğimiz bir yangın vardı. Yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar değil. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, destek aldığımız tüm belediyelerimize, hatta şantiyelere ve özel sektöre teşekkür etmek istiyorum. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Ormancının yanına gidip 'Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. Köyceğiz'de ateşin içindeydiler. Ormanın içinde arazözlerle birlikte yangını söndürmek başka bir kahramanlık hikayesidir. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla oynamanıza kimse müsaade edemez.

Şu tartışma o kadar ayıp bir tartışma ki, 'Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi sıkacak mı?' Başından beri sıkıyor. Başından beri işin bir programı var. TOMA dediğin araç ormanın içine giremez. Yerleşim yerlerinde oraya bir şekilde sıçramaması için itfaiye ve diğer araçlara yardımcı olmaktadır. Böyle mi yangına yardımcı olacağız? Onlarca TOMA var şu anda. Jandarmanın helikopterlerinin teknik cihazları yoktu. Yangının boyutu büyüyünce bir gayret gösterdik. Türkiye'de bambi yok. Birçok ülkeden bulmaya çalıştık. Şu ana kadar da 4 tane bulduk. Yine bir ülkeden daha 3 tane bulduk. Elimizdeki bütün imkanları sevk etmeye çalışıyoruz. Tamamen yalan üzerinden bir provokasyonla karşı karşıyayız. Dünyada birçok ülkedeki afetleri izliyoruz.

Çadır, konteyner, bu tür ihtiyaçların tamamı giderilmektedir. Herkes kolunu sıvamış, işin içine girmiştir. Hasar tespit çalışmalarımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Tüm tarım zararları, arıcılıktan zeytinciliğe kadar, tespit edilmektedir. Aynı zamanda araç hasarları tespit edilmektedir. Evleri hasar gören vatandaşlarımız, yaklaşık 247 ev tespit edildi. Bu sayı Antalya'nın yaklaşık 6'da 1'i kadar. Bu saat itibarıyla toplam 543 bina, 784 konut, 64 işyeri, 5 tane kamu binası, bunlar da ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra şu ana kadar yaklaşık 20 milyon liralık bir nakdi yardım geldi, taleplere ve ihtiyaçlara göre artmaktadır bu da. Tahliye konusunda da, dün verdiğim rakam yaklaşık 8 tam mahalle tahliye edilmişti, 5 de kısmi tahliye söz konusuydu. Şimdi ise bu sayı biraz daha arttı. Dünden beri, özellikle öğleden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle vatandaşlarımız tahliye etmek durumunda kaldık. Muğla'da 28 kırsal mahallede tahliye oldu. 16 bin 603 kara artı denizden yaptığımız tahliye edilen kişi sayısı."