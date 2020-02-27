Bakan Pakdemirli açıkladı: 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istihdam müjdesi verdi. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi. Bakan Pakdemirli, istihdam edilecek alanları Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İŞTE ŞARTLAR

Mühendis kadrosu için yüksek öğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yüksek öğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az orta öğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.