Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya'daki orman yangınları hakkında açıklamada bulundu

Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum."