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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçesinde meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya'daki orman yangınları hakkında açıklamada bulundu

Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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