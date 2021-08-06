Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi duyurdu: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçesinde meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya'daki orman yangınları hakkında açıklamada bulundu
Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:
"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum."
ANTALYA MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum.