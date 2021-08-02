Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Isparta'da yangın çıktı. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı.

7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.

Detaylar gelecek...