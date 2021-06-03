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  3. Son dakika | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz

Son dakika | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim döneminde okulları Eylül ayında açmayı planladıklarını ifade ederek," Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" dedi.

Son dakika | Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ana kadar 813 bin öğretmenin koronavirüs aşısı olduğunu ifade ederek geriye kalan tüm öğretmenlerin aşılanacağını belirtti. 

Bakan Selçuk, okulların gelecek yıl açılamasına ilişkin ise," Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" diye konuştu. 

ÖĞRETMENLER YAŞ SINIRI OLMADAN AŞILANACAK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Önümüzdeki hafta aşılama programında yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederek," 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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