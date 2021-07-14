SON DAKİKA! Bakan Soylu 2021'in bilançosunu açıkladı: 101 eylem engellendi, 1523 DEAŞlı etkisiz hale getirildi! Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 2021 yılı içinde 97 PKK eylemi, 3 DEAŞ eylemi, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eyleminin engellendiğini, 15 Temmuz sonrasında ise FETÖ'ye yönelik 135 bin 916 operasyon yapıldığını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik." AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü