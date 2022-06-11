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  3. Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Son dakika... Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs ile süt toplama kamyonunun çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'deki bir düğüne katılmak için Dursunbey'den hareket eden sürücüsünün isminin öğrenilemediği 10 AEA 731 plakalı minibüs, sürücüsünün adı bilinmeyen 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kazanın, Kepsut-Dursunbey kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek. Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında. Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN SOYLU'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun "

 

Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Son dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandıSon dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandıSon dakika | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Balıkesir'de trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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