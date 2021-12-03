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  3. Son dakika | Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: Tunceli'de 1 asker şehit oldu

Son dakika | Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: Tunceli'de 1 asker şehit oldu

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada ağır yaralanan bir Jandarma'nın ise şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: Tunceli'de 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim olmak üzere, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Mağarada sıkıştırılan teröristlerle operasyonun devam ettiğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu şunları kaydetti:

"Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma  Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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