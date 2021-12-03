Son dakika | Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: Tunceli'de 1 asker şehit oldu
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada ağır yaralanan bir Jandarma'nın ise şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim olmak üzere, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mağarada sıkıştırılan teröristlerle operasyonun devam ettiğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu şunları kaydetti:
"Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021
Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. +