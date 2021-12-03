Son dakika | Bakan Süleyman Soylu acı haberi duyurdu: Tunceli'de 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim olmak üzere, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mağarada sıkıştırılan teröristlerle operasyonun devam ettiğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu şunları kaydetti:

"Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."