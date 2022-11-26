Son dakika | Bakan Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmaları için konuştu: 74 belediyede 88 soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında belediyelere yönelik düzenlenen terör soruşturmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.

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"BELEDİYENİN İŞLEMLERİ HUKUKA UYGUNLUK AÇISINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DA DENETLENİR"

Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir. İkinci yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.

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YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SAYISI

2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.

Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya Soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.

Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir.

"204 BELEDİYEDE ÖZEL TEFTİŞ YAPILMIŞTIR"

Devlet görevini yapmakla mükelleftir. 'Bütün CHP'li belediyelere teftişler geliyor' diyen bir anlayış söz konusu. Devleti itibarsızlaştırmayı maalesef bir çıkış noktası olarak görüyorlar. Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP'DE 57, MHP'de 19 belediyede olmak üzere 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. AK Parti'ye yapılan özel teftiş sayısı daha fazla. En önemli meselelerden birisi de devletin rehberlik görevi vardır.

Bulgularımızın genel özetini yapmak isterim. Belediye bağlı kuruluş ve şirketlerine alım yapılırken, uyulması gereken hususlara uyulmadığı, güvenlik soruşturması yapılması gerekirken, terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı, işe alınan personel için ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir komisyon oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı, adli sicil kaydı olduğu halde yine bir hülle yöntemiyle kontrollü şekilde alındığı, terör örgütüyle irtibatlı veya mahkumiyet kararı olan kişilerin yine işe alındığı, ben burada sadece terör soruşturmasını değil bir milli güvenlik sorununu anlatıyorum... Terör örgütü aileye diyor ki bir çocuğunu dağa götürüyorum, bir çocuğunu da belediyede işe alırım diyor. Terör örgütü içerisinde eylem yaparken kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getiriliyor. Aileye diyor ki 'sen bizim değer ailemizsin', haşa onu şehitleştiriyor, onun yakınını belediyeye yerleştiriyor.

KHK'yla ihraç edilmiş kişilere kamu görevi veremezsiniz. Kanun açık, buna rağmen belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, silahlı terör örgütü üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, suç kaydı bulunanların işe alındığı, cinsel taciz suçundan kaydı olanların stratejik ve hassas yerlerde çalıştırıldığı ortaya çıkan önemli hususlardır.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesindeki ikinci adli soruşturmada da 28 Eylül tarihinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütüne eleman temin eden, aralarında 18 belediye personelinin bulunduğu 20 kişi yakalanmış ve gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in, terörist cenazelerine katıldığı, maddi destek sağladığı, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen bu kişi tutuklandı. En güncel haliyle, 2 adli operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplam 4 kişi tutuklandı. 2 belediye personelinin de aralarında bulunduğu 27 şahsın adli kontrol kararıyla yargılanmalarına devam edilmektedir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen adli soruşturmada, haklarında ifade ve teşhis bulunan PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden biri olan Mustafa Demir'in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında tekniker olduğu yazıyor. Bu kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Halen Sincan cezaevinde bulunuyor. Bu kişinin ayrıca, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde, sözde PKK Korgra-Gel 2. Kongresi'ne katıldığı tespit edildi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Ataşehir Belediye Başkanlığının 01/01/2019 tarihinden itibaren; personel, imar, ihale, yapi ruhsatları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iş ve işlemleri" ile ilgili olarak, özel teftiş yaptı. Bu özel teftiş kapsamında; Ataşehir Belediyesi DHKP/C'ye çalışıyor" başlıklı haberler üzerine Mülkiye Müfettişliğince yürütülen incelemelerde; belediyede ve iştiraki olan Atabel ve Ataper adli şirketlerinde çalışanlardan toplam 125 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçiliği, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

2019 yılından önce işe başlatılmış olan 16 çalışanın terör örgütleriyle irtibat ve iltisakinin olduğu, bunlardan 3 kişinin DHKP/C terör örgütüyle, 13 kişinin ise diğer terör örgütleriyle irtibat ve iltisakinin olduğu; 2019 yılından sonra işe başlatılan 13 çalışanın kendisi veya birinci derecede yakınlarını terör örgütleriyle irtibat ve iltisakinin olduğu, bunlardan 1'inin DHKP/C, 1'inin FETÖ, 7'inin PKK/KCK, 1'inin TKEP/lL, 1'inin TKPM/L, 1'inin MKP ve 1'inin El-Kaide ile irtibat ve iltisakinin olduğu tespit edildi. bu kişilerin Ataşehir Belediyesinin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü gibi hassas birimlerde görüldü. Sorumluluğu bulunan görevliler ile ilgili olarak tevdi raporu düzenlenmiş ve bakanlığımca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu."

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SGK ve İBB verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; İBB'ye 1.984, İSKİ'ye 454, İETT'ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca, İBB verilerine göre aynı dönem içerisinde belediye şirketlerinden 21 bin 356 kişinin işten çıkarıldığı tespit edildi. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış, bilakis, 4.005 kişilik bir artış yaşanmıştır. 31/12/2021 tarihi itibariyle; ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 15 bin 125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamış ve ayrıca, mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51.

Devamı gelecek...