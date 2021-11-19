Son dakika| Bakan Soylu duyurdu: Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise terör örgütünün gündemden çıkarılması ve bölgede oldukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Tunceli'de (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1060 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor. "

BAKAN SOYLU OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada operasyonun başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yerlerde huzur içerisinde, milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden, dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'na 1060 personeliyle başlamıştır. Operasyon, Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilecek."

Operasyonda 6 kadın astsubayın da görev aldığını belirten Soylu, "Allah güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, Allah muhafaza etsin. Allah başarılarını daim etsin. Dualarımız onlarla birlikte." diye konuştu.