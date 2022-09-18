Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda; "PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan terörist SARI TORBAYA GİRDİ Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı Sayı3 daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun" ifadeleri yer aldı.
PÖH uyardı:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
"Teslim olun!" dediler.
Teslim olmayan 2️⃣ terörist
SARI TORBAYA GİRDİ
Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı
Sayı 3️⃣ daha eksildi
PÖH, Allah sizleri korusun?