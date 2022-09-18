Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika! Bakan Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda; "PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan terörist SARI TORBAYA GİRDİ Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı Sayı3 daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun" ifadeleri yer aldı.

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