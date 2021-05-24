Son dakika | Bakan Soylu: Organize suç şüphelisinin iftiralarının hepsi saçmadır

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te canlı olarak yayınlanan Açık ve Net Özel programında gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Bakan Soylu, Kübra Par moderatörlüğündeki programda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu, Sedat Peker'in sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada “Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz, bunu doğru bulmuyoruz. Birinci ve ikinci videoda dikkat ederseniz şahsımla alakalı hiçbir şey yok. Hepimiz eski Türkiye'yi biliyoruz. Bir delinin her türlü sapkınlığın içerisinde olan kişinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. İstihbaratımızda binlerce elemanımız var. Terör örgütleriyle diğer organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bazen en büyük uyuşturucu kaçakçılığını onlar vasıtasıyla öğreniyoruz.” ifadesini kullandı.

Sedat Peker'in videolarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Çok basit bir operasyon var. Türkiye bugün siyasal istikrarı nasıl sağlıyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var ve Türkiye'de siyasi istikrar var. Ne yapmak lazım? Hepimiz unuttuk, üst üste Türkiye'deki terör saldırılarını. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da alışveriş merkezleri kapanmayı göze aldığı günler vardı." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN SEDAT PEKER'E İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

"Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin son kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler." diyen Bakan Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Erhan Tuncel'le Sedat Peker'i kim bir araya getirdi? Erhan Tuncel yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricilerinden. Kim emanet eder?

Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor Sedat Peker ve orada her şeye kapanıyor. Oradaki iki kişi 'biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi diyor? Silah ruhsatlarını. Ama Bilecik'e hiç gitmedik diyor.

"TÜRKİYE'DE PARTİYİ İLK AK PARTİ BİTİRDİ"

2002'de gazete manşetlerinde şöyle bir şey var: Türkiye'yi mafya teslim aldı. Ben AK Parti'de değildim o dönem. AK Parti'nin Türkiye'de sağladığı en önemli meselelerden bir tanesi, AK Parti Türkiye'de ilk mafyayı bitirdi.

(Niye özne sizsiniz? Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?) Özne seçilmemin sebebi şu: Ben hükümetin bir üyesiyim. AK Parti'nin yöneticiliğini de yaptım. Terörle mücadelemize devam ediyoruz. "