Son dakika | Bakan Soylu TBMM kürsüsünden seslendi: Bunun hesabını vereceksiniz

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Güven'in öldürülmesinde pusu kuran teröristi, HDP’li vekil Kaçmaz’ın evinde bulduklarını belirtti.

Bakan Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliamı anımsattı. İlçe başkanının kardeşi Tahir Güven'in gece yarısı bir komplo sonucu öldürüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, pusuyu kuran kişiyi HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Cizre’de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i; pusu kuranı, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun."

"YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERİN GÖZÜNÜ OYDUK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.

Bakan Soylu açıklamalarında devamında, "Yaptığımız harekatlarla bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil durduruldu ve Tahir Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.