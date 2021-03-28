SON DAKİKA! Bakan Soylu'nun acı günü: Dayısı Selami Reis hayatını kaybetti!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis ebediyete intikal etti. Rahmetlinin vefat haberini ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Sğleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis vefat etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurduğu acı haber, siyaset dünyasını sarstı.
CENAZENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı, Bafra ilçesi işadamlarından Ender ve Osman Reis 'in babaları Selami Reis'in cenaze namazının pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünde kılınıp aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.