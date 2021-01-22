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  3. Son Dakika: Bakan Soylu'ya hakaret eden kişi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

Son Dakika: Bakan Soylu'ya hakaret eden kişi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle hakkındaki "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan soruşturma süren E.E. yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Son Dakika: Bakan Soylu'ya hakaret eden kişi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

Son dakika haberi... Twitter'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret"  suçundan  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR SEBEBİYLE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları ayrıntılı olarak incelemeye alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Şüpheli E.E. polis merkezine götürüldü. Polisteki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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