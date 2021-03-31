SON DAKİKA! Bakan Varank'tan flaş nazal aşı açıklaması: Koronavirüs tarih oluyor! Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar.

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Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar." AYRINTILAR GELECEK... Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü