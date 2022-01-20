Son dakika | Bakan Vedat Bilgin," Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek" dedi, 3600 ek gösterge için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve AGİ ve kamu işçilerinin zam beklentisi için konuştu.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir." diye konuştu.

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMDEN KESİNTİ YAPILMASI

Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:

"Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık."

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM BEKLENTİSİ

Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." sözlerini sarf etti.