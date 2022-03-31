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  3. Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci kez zam açıklaması: Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci kez zam açıklaması: Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı konusunda," Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete ikinci kez zam açıklaması: Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci kez zam yapılıp yapılmayacağı konusunda, "Asgari ücrete net zam yapıldı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Detaylar gelecek... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da asgari ücret konusunda şunları söyledi:

"Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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