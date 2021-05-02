2021 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014113192021 Orta Doğu Teknik Üni. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1084106542021 Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014111612021 İstanbul Kültür Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2030109992021 Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610528ALES/1 Kovid-19 gölgesinde başladı!2021 Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2037901992021 Siirt Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1090102312021 Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2006105152021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102590281
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Bakan Yanık: 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira ödemesi gerçekleştireceğiz

SON DAKİKA! Bakan Yanık: 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira ödemesi gerçekleştireceğiz

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık yapmış olduğu yazılı açıklamada ihtiyaç sahibi 2 milyondan fazla aileye 1100 TL yardım edileceğini açıkladı.

SON DAKİKA! Bakan Yanık: 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira ödemesi gerçekleştireceğiz

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi 2 milyondan fazla haneye 1100 TL tutarımda yardım yapılacağını duyurdu. Ödeme, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Bakan Yanık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadeleri yer aldı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI DA TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI ÖDEMELERİ İLE YAPILACAK

Bakan Yanık, aynı süreçte ödemeleri yapılan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte gerçekleştirileceğini belirtti. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısımdan kontrolünün sağlanabileceği hatırlatıldı.

Aynı zamanda Bakanlık tarafından yapılan destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi olan vatandaşların banka hesaplarına yapılacağı, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ise PTT kartlarına yapılacağı belirtildi.

Banka ve hesap bilgisi bulunmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemelerinin Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edileceği duyuruldu.

(AA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT