SON DAKİKA! Bakan Yanık: 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira ödemesi gerçekleştireceğiz

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi 2 milyondan fazla haneye 1100 TL tutarımda yardım yapılacağını duyurdu. Ödeme, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Bakan Yanık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadeleri yer aldı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI DA TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI ÖDEMELERİ İLE YAPILACAK

Bakan Yanık, aynı süreçte ödemeleri yapılan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte gerçekleştirileceğini belirtti. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısımdan kontrolünün sağlanabileceği hatırlatıldı.

Aynı zamanda Bakanlık tarafından yapılan destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi olan vatandaşların banka hesaplarına yapılacağı, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayan vatandaşların ise PTT kartlarına yapılacağı belirtildi.

Banka ve hesap bilgisi bulunmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemelerinin Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edileceği duyuruldu.

(AA)