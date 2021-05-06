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  3. SON DAKİKA! Bakan Yanık açıkladı! Nakdi yardım başladı

SON DAKİKA! Bakan Yanık açıkladı! Nakdi yardım başladı

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL nakit yardımının ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

SON DAKİKA! Bakan Yanık açıkladı! Nakdi yardım başladı

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL nakit yardımının ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandığını bildirdi. Yaptığı yazılı açıklamada Yanık, ihtiyaç sahibi haneye ödemelerin evine kadar gidilip teslim edileceğini bildirdi. Söz konusu yardım, Bakanlık tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ihtiyaç sahibi oldupu değerlendirilen haneye yapılıyor.

BAYRAMA KADAR 2 MİLYON HANEYE YARDIM

Bayram gelene kadar 2 milyon üzerindeki haneye nakit yardımı yapılmasının hedeflendiğini beliren Bakan Yanık Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı’na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini evlerine kadar giderek ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde haneye nakdi katkıda bulunacağız."

SON DAKİKA Bakan Yanık açıkladı Nakdi yardım başladı

SON DAKİKA Bakan Yanık açıkladı Nakdi yardım başladı

(AA)

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