SON DAKİKA! Bakan Yanık'tan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti  (SED) ödemesi açıklaması

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabı üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Yanık, ödemelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

139 BİN ÇOCUK İÇİN 159 MİLYON TL

Bakan Yanık Twitter hesabından yaptığı açıklamada 139 bin çocuk için 159 milyon TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Çocukların ailelerinin yanında büyümesinin önemine değinen Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'ın Twitter hesabından paylaştığı söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aile bütünlüğü her alanda önceliğimiz. Çocuklarımızı ailelerinin yanında desteklediğimiz ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’ ödemelerimizi Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına yatırıyoruz."