Son dakika | Bakanlar Pakdemirli, Soylu ve Ersoy açıklamada bulundu! 132 yangından 125'i kontrol altında 7'si devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy orman yangınlarıyla mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Öğleden sonra hava şartları nedeniyle potansiyel tehlike içeriyor. Sabah saatlerinde tüm yangınlar üzerinde bakanlarla birlikte hava aracıyla koordinasyon ve inceleme yaptık. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de arttırarak bugün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor olacağız.

7 YANGIN DEVAM EDİYOR

Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor.

"GÜNDOĞMUŞ'UN TAHLİYE EDİLMESİ SÖZ KONUSU"

Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınlara göre ciddiyeti daha az. Gündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.

"RÜZGARIN ESTİĞİ GÜNLERİ YAŞIYORUZ"

Termik santralle ilgili şimdilik problem yok gözüküyor, rüzgar da o yönde esmiyor. Bir problem olursa karşı ateş ve diğer tekniklerle müdahale etmek için arkadaşlarımız gereken tahkimatı yaptı. Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın estiği günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yüzde 30'un altında nemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

YANGINLARLA MÜCADELEDE SON DURUM: 3 BİN TONDAN FAZLA SU ATILDI

Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı. Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Marmaris özelinde yangında da çok ciddi yerleşim yeri tahkimatı ile çalıştık. Yerleşim yerlerinin güvenlik altına alınması belediyenin işi. Belediyelerimizin bunları tahkimatı konusunda ormanla işbirliği içinde ileriye dönük tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum.

FİDANLARIN DİKİMİ

İlk yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasanın 169. maddesi asla ve asla orman alanları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları var. Bu istisnaların içinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldan beri olan konu, turizm alanı tahsis edilecekse edilir. Kurumlardan görüş alınır, turizm alanı ilan edilecekse edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi spekülasyonların yapılması yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle hainler varsa cezasını adli merciler verecektir. Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

Amfibik dediğimiz hem karada giden hem de suda yüzen demektir, suyu toplar, alır, sonra da iniş yapacağı noktaya gider ve atışını yapar. Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Gelen pilotların bizim sistemimize adapte olması zaman alıyor. Her uçağın faydası var burada. Her gelen ayırdı mı kabul etmiyoruz. 5 tonun altında kalan uçaklar sıkıntı olabiliyor. 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik uçakları tercih ettik. Hala uçaklar gelmeye devam ediyor. Sahada çalışan 16 uçak, 51 helikopter var. İHA'larımız, insansız helikopterlerimiz var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Devletin bütün kurumları ayırt etmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarf ediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir veklin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NIN İFADELERİNE TEPKİ

Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirlerin belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz belediyeleriniz de şunu söyler lider olarak 'Arkadaş biraz ağırdan al.'... Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum? Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar.

YANGINLARDA SABOTAJ VAR MI?

"Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor."

"8 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILMIŞTIR"

"Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın başarıyla durdurulmuştur. Bu önemli bir şeydir, bu rüzgara rağmen, bu sıcaklığa rağmen. 8 yerleşim yeri tamamen boşaltılmıştır tedbiren . Allah'a şükür can kaybı yok. Börtü böcekten hayvanlara kadar kaybımız oldu, bunu da atlamamak lazım. İnsan canı kaybolmuş değildir. 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde bina kullanılamaz haldedir. Vatandaşımızın morali bozulacak diye üzülüyoruz. Tekrar istirham ediyorum. Sosyal medya ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorum. Lütfen bu nefret dilinden uzak duralım. Siyasetçiler siyaset yapmak istiyorlarsa yangında yapmasınlar. Bazen beklediğimizden fazla yardım geliyor. Bunları konuşlandırabileceğimiz bir yer, kurumlarımız bunu koordine ediyor. Neye ihtiyaç olduğu açıklamasını AFAD'dan ve Valiliklerden bildireceğiz. Neye ihtiyacımız var, neye yok, bunu hep birlikte ortaya koyacağız. Tarım ve hayvancılık hasarları olsun, kimseyi yalnız bırakmayacağız. "

BAKAN ERSOY: ARAZİLERİN YAPILAŞMAYA TAHSİSİ MÜNKÜN DEĞİLDİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yangın yerleşim yerlerine uzak noktada devam ediyor. Ben halkımızın arkadaşlarımıza destek olduklarını gördüm. Sahada olmayan insanların attıkları tweetlerle çok yıpratıcı oluyor sahadaki arkadaşlarımız açısından. Yanan arazilerin herhangi bir sebeple yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir. Öncelikle ağaçlandırılarak orman arazisi haline gelmesi kanuni zorunluluktur. Yasal değişiklikle ilgili kanun maddesi 39 yıldır olan, mevcut yetkilerin sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemedir. Önemli olan sahadaki mücadele. Sahadaki mücadele tweetle olmuyor. Maddi hasarların hepsinin telafisi mümkün. Önceliğimiz bir kaç gün içinde bu yangını sonuçlandıracağız. "