Matador ne demek, TDK'ya göre Matador kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bakanlık duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 43 terörist öldürüldüSamsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı! Valilik açıklama yaptı! Anıta urgan bağlayan iki kişi yakalandı!Kemal Kılıçdaroğlu, "Telafi edeceğiz" dedi, LGBT bireylerine ve evliliklerine yeşil ışık yaktı! Seçim vaadi şaşkına çevirdi!Bakan Koca, tüm analizlerin sonucunu açıkladı! Bu yaş grubundaysanız koronavirüs en çok sizi etkiliyor!Magazin dünyasında oklar çekildi! Sisi "Gülben Ergen Ece Erken' in yanında zemzem suyuyla yıkanmış gibi. Çık karşıma" diyerek Serengil'e açık açık meydan okudu!Ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu, ne de tersini yapıyor! İBB, ulaşım zammında sonra İstanbulkart'ın fiyatına yüzde 92 zam yaptı!Muhil ne demek, TDK'ya göre Muhil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şenör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! "İnsanlık ölmemeli!"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Bakanlık duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 43 terörist öldürüldü

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 43 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! 

El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi. 

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! 

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT