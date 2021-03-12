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  3. Son dakika | Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan bir PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığı belirtildi.

Bakalığın açıklamasında teröristin çantasında bulunan USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP'nin imha edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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