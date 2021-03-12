Son dakika | Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan bir PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığı belirtildi.
Bakalığın açıklamasında teröristin çantasında bulunan USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP'nin imha edildiği bilgisi de paylaşıldı.