Son dakika | Bakanlık duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkeye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan bir PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığı belirtildi. Bakalığın açıklamasında teröristin çantasında bulunan USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP'nin imha edildiği bilgisi de paylaşıldı. Berkem Temizel Gece Editörü