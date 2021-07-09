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  3. SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

Son dakika haberi... AFP''de yer alan son dakika haberinde, Bangladeş'te bir gıda fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi. Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralandı.

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

Son dakika haberi... Bangladeş'te başkent Dakka'daki gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilisi Russel Shikder, yaptığı açıklamada, dün gece başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin fabrikasında başlayan yangında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

BİRÇOK SORU HENÜZ CEVAPLANAMADI

Beş katlı fabrikada mahsur kalan en az 52 kişinin hayatını kaybettiği; arama kurtarma ekiplerinin, 17 kişinin cesedine ulaşabildiği kaydedildi. Yangının neden çıktığı, kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu netleşmedi.

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

KİMYASAL MADDE DEPOSUNDAKİ YANGINDA 123 ÖLÜ

Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

TEKSTİL ATÖLYESİ YANGININDA 112 ÖLÜ

2012'de Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

2019'da da konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA! Bangladeş'te katliam gibi yangın: En az 52 ölü var!

BANGLADEŞ'TEKİ YANGINLARIN SEBEBİ NE?

Bangladeş'te altyapısı yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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