Son dakika | Oğlunun acısını her an yüreğinde taşıdı! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Akademi Türkiye isimli yarışma programı ile adından söz ettirmesi sonrası iyi projelerde yer alan ve 29 Haziran 2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun ölümü sevenlerini üzmüştü.

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.

BARIŞ AKARSU'NUN ANNESİ HATİCE AKARSU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

HATİCE AKARSU KİMDİR?

Hatice Akarsu, kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesidir.

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı.

Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.