Son dakika| Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rjgqPHtgkT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021