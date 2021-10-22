Son dakika| Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rjgqPHtgkT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021