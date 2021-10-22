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  3. Son dakika| Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika| Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika| Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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