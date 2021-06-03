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  3. SON DAKİKA| Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA|MSB tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrol noktasında bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

SON DAKİKA| Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA haberi... Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrol noktasında bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA| Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı eylem hazırlığındaki 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

 

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