Son dakika: Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezası 3 maça düştü!

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a ilişkin 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı.

Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.

Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi

NE OLMUŞTU?

29 Aralık salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarılmıştı.

Medipol Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedilmişti.