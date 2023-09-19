Son dakika... Başakşehir'de rampayı çıkamayan İETT otobüsü devrildi! Çok Yaralılar var!

Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcular bulunduğu sırada rampadan çıkamayarak devrilen İETT otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı.

YAYINLAMA
Google News

Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcular bulunduğu sırada rampadan çıkamayarak devrilen İETT otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı.

Başakşehir Güvercintepe'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.

Kaynak: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Berna Laçin, yine bir skandala imza attı! Din dersini hedef aldı, paylaşımına tepki yağdı
Berna Laçin, yine bir skandala imza attı! Din dersini hedef aldı, paylaşımına tepki yağdı
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
Ankara halk ekmekte bakteri skandalında yeni gelişme! Bir gerçek daha ortaya çıktı!
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Son Haberler
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: 'Daha adil bir dünya için dünya 5'ten büyüktür dedi''
Başkan Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: 'Daha adil bir dünya için dünya 5'ten büyüktür dedi''
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi
Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ile ittifak sorusuna verdiği cevap gazetecileri ve salondakileri gülme krizine soktu
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ile ittifak sorusuna verdiği cevap gazetecileri ve salondakileri gülme krizine soktu
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Çok Okunanlar
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ile ittifak sorusuna verdiği cevap gazetecileri ve salondakileri gülme krizine soktu
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti ile ittifak sorusuna verdiği cevap gazetecileri ve salondakileri gülme krizine soktu
Fatih Portakal, yine İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef aldı: ''Yanar döner siyasetinize inanmıyorum, çekip gitseydiniz''
Fatih Portakal, yine İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef aldı: ''Yanar döner siyasetinize inanmıyorum, çekip gitseydiniz''
Kaçak villa bitiyor, İBB göz yumuyor, Bu neyin bedeli?
Kaçak villa bitiyor, İBB göz yumuyor, Bu neyin bedeli?
Define aramada akıl almaz yöntem! Koca iş makinesi ile arama yaptılar, oluşan dev çukuru görenler şaştı kaldı!
Define aramada akıl almaz yöntem! Koca iş makinesi ile arama yaptılar, oluşan dev çukuru görenler şaştı kaldı!
Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"
Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi