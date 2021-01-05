Son dakika... Başkentte kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak 1 saat 10 dakika sürdü.
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde sağanak yağışa rağmen karşıladı.
Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik." dedi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.