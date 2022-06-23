Son dakika: BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem! Oranlar değişti!

Konut kredilerine yeni düzenleme yapıldı. BDDK sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yayınladı. Buna göre 10 milyon lira değerini aşan konutlar için artık kredi kullandırılmayacak. Değeri 2 ile 5 milyon lira arası olan konutlarda ise yüzde 70 oranında kredi kullandırılacak.

İşte BDDK'nın yeni konut kredisi kararının metni:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt

ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası

uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere,

konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut

teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine

oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde

yayımlanmasına karar verilmiştir."