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Son dakika: BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem! Oranlar değişti!

Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararı açıkladı.

Son dakika: BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem! Oranlar değişti!

Konut kredilerine yeni düzenleme yapıldı. BDDK sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yayınladı. Buna göre 10 milyon lira değerini aşan konutlar için artık kredi kullandırılmayacak. Değeri 2 ile 5 milyon lira arası olan konutlarda ise yüzde 70 oranında kredi kullandırılacak.

İşte BDDK'nın yeni konut kredisi kararının metni:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt
ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası
uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere,
konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut
teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine
oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

Son dakika: BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem! Oranlar değişti!

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanmasına karar verilmiştir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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