Son dakika: Bein Sports'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin maç önünde ve maç sonunda giydiği tişörtlerle ve iç saha maçlarında reklam panolarında yayınladığı 'BE FAIR' sloganıyla tepki gösterdiği yayıncı kuruluş beIN Sports'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin maç önünde ve maç sonunda giydiği tişörtlerle ve iç saha maçlarında reklam panolarında yayınladığı 'BE FAIR' sloganıyla tepki gösterdiği yayıncı kuruluş beIN Sports'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
beIN Sports, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a dava açılacağını açıkladı.
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