SON DAKİKA| Beklenen an geldi! 2021 YKS sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
SON DAKİKA! Üniversite tercihlerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona ermesi sonrası adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için bekleyişe geçti.
Üniversite adayları, eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmek için gün sayarken, ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM Başkanı Aygün'ün paylaşımı...