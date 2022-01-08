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  3. Son dakika | Belirsizlik sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu!

Son dakika | Belirsizlik sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Slaven Bilic olacağı öne sürüldü. Hırvat teknik direktörün Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını tribünden izlemesinin beklendiği ifade edildi.

Son dakika | Belirsizlik sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu!

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un gerisinde kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oldu.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Çin'in Beijing Guoan, takımı ile kontratı sona eren Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Bilic'in  Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Son dakika | Belirsizlik sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu!

BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRDI

Öte yandan Fenerbahçe yönetim sezon başında da 53 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istemiş ancak Çin Kulübü izin vermemişti.

Ayrıca Slaven Bilic 2013- 2015 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 

Son dakika | Belirsizlik sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu!

Tayfun Altuntaş
Editör
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