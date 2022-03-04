Son dakika | Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!
Son dakika | EPGİS'in açıklamasına göre 05.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!
Son dakika | EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre 05.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 4, 2022
05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 69
Motorinde 84 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.