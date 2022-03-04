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  3. Son dakika | Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!

Son dakika | Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!

Son dakika | EPGİS'in açıklamasına göre 05.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!

Son dakika | Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!

Son dakika | EPGİS'in yaptığı açıklamaya göre 05.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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