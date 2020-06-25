Benzine indirim geldi!

EPGİS'in sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada benzine 22 kuruş indirimin geldiğini duyurdu.

EPGİS: ''Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 22 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.''

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 22 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) June 25, 2020

NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, Ankara'da 6,57 liradan 6,35 liraya, İzmir'de ise 6,57 liradan 6,35 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.