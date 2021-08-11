Son dakika! Beşiktaş, Mert Günok ve Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı!

Yeni sezon için yoğun çaba sarf ederek yıldız oyuncularını elinde tutmayı başaran Beşiktaş, eksik bölgelere de yapacağı takviyelerle kaliteli bir karo kurmak istiyor. Bu kapsamda kaleci de almak isteyen Beşiktaş'ın Mert Günok ile görüştüğü biliniyordu. Son gelen bilgilere göre siyah beyazlılar oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

ASBAŞKAN BİZZAT GİTTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın bu transferi bitirmek için Başakşehir kulüp binasına gittiği ve burada Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Son detayları konuşan iki ismin masadan anlaşma sağlayarak kalktığı belirtildi.

1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Milli kaleci için Başakşehir'e 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ancak Başakşehir'in 1.5 milyon Euro istediği söylenmişti. Bu hafta içi tekrar bir araya gelerek transferi sonuçlandıracağı söylenen iki takımın bugün hangi ücretlerde el sıkıştığı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Mert Günok ile de her konuda anlaşma sapladığı ifade edildi.