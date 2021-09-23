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  4. Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Valentin Rosier'in bonservisi alındı! İşte bonservis fiyatı...

Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Valentin Rosier'in bonservisi alındı! İşte bonservis fiyatı...

Son dakika... Beşiktaş, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Valentin Rosier'in bonservisi alındı! İşte bonservis fiyatı...

Beşiktaş Kulübünden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”

 

Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Valentin Rosier'in bonservisi alındı! İşte bonservis fiyatı...

Tayfun Altuntaş
Editör
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