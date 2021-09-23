Son dakika | Beşiktaş resmen duyurdu! Valentin Rosier'in bonservisi alındı! İşte bonservis fiyatı...
Son dakika... Beşiktaş, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübünden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”