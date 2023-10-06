Son dakika haberleri: Yapılan toplantı sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Şenol Güneş'ten ayrılık kararı geldi.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor
Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki dramatik bir şekilde 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelmişti. Bu toplantı sonrası şenol güneş istifa ettiğini duyurdu.
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