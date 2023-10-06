Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor

Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki dramatik bir şekilde 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelmişti. Bu toplantı sonrası şenol güneş istifa ettiğini duyurdu.

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, istifa ettiğini açıkladı, Taraftar yönetimin de istifasını istiyor

Son dakika haberleri: Yapılan toplantı sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Şenol Güneş'ten ayrılık kararı geldi.

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