Son dakika! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Miralem Pjianic'ten siyah beyazlı taraftarları üzecek haber!

Son dakika haberi... Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve yoğun bir tempo içerisine giren Beşiktaş'ta sezon başından beri sık sık yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Şu ana kadar birçok kez oyuncularından mahrum kalarak sahaya çıkmak zorunda kalan ve mağlubiyet serisi ile zirveden iyice uzaklaşan siyah beyazlı ekipte bir şoke eden haber de yıldız futbolcu Miralem Pjanic'ten geldi.

YOĞUN TEMPO NEDENİYLE DİNLENDİRİLEMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşan siyah beyazlı ekip ligde de Giresunspor'u ağırlamıştı. Her iki karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş'ta Bosna Hersekli yıldız ilk 11'de şans buldu. Yoğun tempodan dolayı dinlendirilemeyen oyuncunun antrenman esnasında ağrıları olması nedeniyle MR'ı çekildi.

SOL UYLUK ÜST BÖLGESİNDE AĞRI HİSSETTİ

Siyah beyazlıların sağlık ekibi çekilen MR'ın ardından, "Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.