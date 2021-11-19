Son dakika | Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin flaş gelişme: Faili tutuklandı!

Son dakika haberi... 2016'da Beşiktaş'ta Vodefone Park stadyumunun çevresinde 39'u polis, 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş saldırısının faillerinden biri tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

2016'da İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Beşiktaş Vodafone Arena'da, Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın bitiminde, taraftar stadı terk ettikten sonra saat 22.29'da bölgedeki çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı terör saldırısı düzenlenmişti.

İlk saldırı "Beleştepe" olarak isimlendirilen yerde, seyir halindeki bomba yüklü bir aracın patlaması şeklinde gerçekleşirken, ikinci saldırı ise 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine polislerin bulunduğu bölgede durdurulmak istenen bir teröristin kendisini patlatması sonucu meydana gelmişti.

Anadolu yakasından bile duyulan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş, yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı

Terör saldırısının ardından Meclis-i Mebusan ile Dolmabahçe caddeleri bir süre trafiğe kapatılmış ve çevrede şüphelenilen paketler, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilmişti.

Saldırı sonucu 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu.