Son dakika | Beştepe'de ödül töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz

Son dakika haberi... "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'ne 2006 yılında taraf olduğunu belirtip, Türkiye'nin 2008'den bu yana bu listeye en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

"Son olarak hüsnü hat sanatının da ilave edilmesiyle ülkemizin bu listedeki değer sayısı 21'e çıkmıştır. Geniş bir alana yayılan kültürel miraslarımızın tanıtılması, korunması, yaşatılması bakımından önemli gördüğüm bu çalışmaya katkı veren herkese teşekkür ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 2021 ödülleri vesilesiyle yapılan İnsanlar Hazineleri'nin de aynı sözleşme kapsamındaki envanter faaliyetlerinden biri olduğunu vurgulayıp şu açıklamayı yaptı:

"Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenme geleneği bizim Ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor. Medeniyetimizde şehirler mabetleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun birikimiyle maneviyatını da yansıtan bir ayna hüviyetindedir. Baktığımız her yerde şehri meydana getiren maddi unsurların tamamının aslında manevi bir kalıptan çıktığını hissederiz.

İlim ve irfan ehli yanında zanaat ve ticaret erbabı da aynı manevi kaynaklardan beslenmiştir. İnsani tarafı iktisadi tarafından daha ön planda mekanlar olan bizim çarşılarımız başka milletlerin çarşılarına benzemez. Bizim dükkanlarımız elbette birer ticarethane, geçim kaynağıdır, ama daha önemlisi dilimizle doğruluk, elimizle cömertlik, ayağımızla yiğitlik erkanının yoludur. Ahilik kültürüyle yetişen insanlar bir taraftan maharetlerini sergileyerek zanaatlarını icra ederken diğer taraftan da toplumu kaynaştıran değerleri yaşatıyor, geleceğe taşıyor. Dünyaya, hayata ve yaşadığı coğrafyaya bakan ecdadımız hemen her sahada çok önemli ustalar yetiştirmiştir. Bugün ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız, sanatçılarımız paha biçilmez eserler çıkarıyor. Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında, her ilçesinde, her şehrinde 'yaşayan insan hazinesi' sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var. Elde ettikleri becerileriyle, ortaya koyduğu ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz değerle kazandıran bu sanatkarlarımızı takdir etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Devlet olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönem de bu tür çalışmaları daha çok destekleyerek ustalarımızın ve sanatkarlarımızın kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz. Ülkemizi bir yandan günümüzün temel altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarla donatırken diğer yandan da tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkacak çalışmalar gerçekleştirdik. Demokrasi ve kalkınma hamlemizi önemli ölçüde neticeye ulaştırmanın verdiği güvenle artık eğitimin ve kültürün merkezde olduğu, medeniyetimizin ihyası gayretlerimize çok daha fazla odaklanabileceğiz bir döneme giriyoruz.

"BÖLGEDEKİ VE DÜNYADAKİ İTİBARIMIZI ARTTIRDIK"

Asıl mücadelenin geleceğin hangi kodlarla inşa edileceği konusunda yaşandığını biliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, yapay zekanın, gerçek hayatın ötesinde paralel bir dünya oluşturma yolunda ilerleyen dijital kurguların etrafımızı kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmak ve daha üste çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da maziden atiye kurduğumuz köprüyü sınırları güçlü tutmaktan geçiyor. Her birimiz kendi alanımızda ortaya koyduğumuz gayretle, yenilikçi fikir ve ürünlerle, eserlerle bu sürece katkıda bulunacağız ki arzu ettiğimiz iklimi oluşturabilelim. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele işte bu seviyeyi yakalama mücadelesidir. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık, bölgemizdeki ve dünyadaki itibarımızı arttırdık, ülkemizin dört bir yanını eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık.

Her kesimden insanımızın cesaretiyle, girişimciliğiyle, emeğiyle, kazancıyla geleceğe umutla bakabilmesini sağladık. 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamımızı yeni bir inkişafla, yeni bir zaferle taçlandırmak istiyoruz. Bugün de İnşallah her alanda sahip olduğumuz eşsiz insan hazinesinden aldığımız destek ve şevkle büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz."

ÖDÜLE HAK KAZANAN İSİMLER

Ödüle hak kazanan sanatçılar şöyle:

Tevfik Alparslan Babaoğlu-Ebru Sanatı

Fatma Çiçek Derman-Tezhip Sanatı

Alpay Ekler-Karagöz Sanatı

Ayten Tiryaki-Hat Sanatı

Amir Ateş-Mevlit Geleneği

Gülbün Mesara-Tezhip, Katı ve Minyatür Sanatı

Fatma Önkol-Masal Anlatma Geleneği

Ali Akbey-Geleneksel Ahşap Oyuncak Yapım Geleneği

Hasan Tabakoğlu-Kazaziye Ustalığı

Mustafa Sami Onay-Tahta Kaşık Yapım Ustalığı

Hasan Tuluk-Metal El İşçiliği Geleneği

Hüsamettin Yivlik-Geleneksel Ahşap Oyma Sanatı

Sevim Ataner-Ehram Dokuma Ustalığı

İbrahim Atıcı-Semer Yapım Ustalığı

İsmail Araç-Karatabak Dericilik Ustalığı

Mehmet Başsav-Geleneksel Lületaşı Ustalığı

Mehmet Orhan Çakıroğlu-Yemeni Yapım Ustalığı

Mustafa Civelek-Islık Dili Geleneği

Nahya Güzelyurt-Yorgan Yapım Ustalığı

Salim Yaşar-Çömlek Ustalığı

Tansel Işık-Ağaç Baston Yapımı Ustalığı

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Mehter Geleneği.