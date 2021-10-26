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  3. Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir

Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir

Son dakika haberi... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki muhtemel görüşme ile ilgili Biden'ın Avrupa ziyareti programı üzerinde son çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir

Son dakika haberi... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Psaki'ye Erdoğan ile Biden'ın bu hafta sonu Roma'da yapılacak G-20 Zirvesinde görüşüp görüşmeyeceği soruldu.

Basın mensubunun sorusu üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de söylediğimiz gibi programda boşluklar var, ikili görüşmelere ilişkin programa son halini vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere Biden Türk mevkidaşı ile ilk yurt dışı ziyaretinde haziranda bir araya geldi. Şu anda tahmine açık çok şey var. Umarım her geçen gün daha çok detayı netleştirmiş oluruz" 

Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Biden'ın programına ilişkin daha detaylı açıklamayı Avrupa uçağında yapacağını da sözlerine ekledi.

Psaki, "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz ve birçok alanda birlikte çalıştığımız bir ülke olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Psaki, Osman Kavala ile ilgili son gelişmelere ilişkin ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, Türkiye dahil birçok ülkedeki tutuklamalar hakkında kaygılarını sıklıkla dile getirdiklerini belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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