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  3. Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı bir grup şahısın , husumetli olduğu gruba düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre olay Beyoğlu ilçesinde, saat 13.45 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir grup silahlı şahıs, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Şahıslar olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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