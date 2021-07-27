Son dakika | Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 1 yaralı Son dakika... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde silahlı bir grup şahısın , husumetli olduğu gruba düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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Alınan bilgilere göre olay Beyoğlu ilçesinde, saat 13.45 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. KURŞUN YAĞDIRDILAR Bir grup silahlı şahıs, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor. Tayfun Altuntaş Editör silahlı saldırıölüyaralı