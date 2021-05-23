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  3. Son dakika | Binali Yıldırım: İddialar kesinlikle iftiradır

Son dakika | Binali Yıldırım: İddialar kesinlikle iftiradır

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada “Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.

Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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