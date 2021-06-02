SON DAKİKA! Bitlis Valiliğinden acı haber: Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit düştü!

Son dakika haberi... Bitlis Valiliği yetkilileri, Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 1 güvenlik korucusunun şehit düştüğü terör operasyonunda, yaralanan 5 askerden Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

2 ŞEHİT 4 YARALI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktığı ve çatışma esnasında 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi. 5 Jandarma personelinin ise yaralandığı opersayonda, yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu, diğer 4 personelin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63” operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Tedavi altına alınan yaralılardan J.Tğm. Baki KOÇAK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir.

Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.06.2021"